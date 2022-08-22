كشفت وزارة العدل عقد أكثر من 600 ألف جلسة صلح عبر منصة «تراضي» الإلكترونية، استفاد منها أكثر من 1.9 مليون مستفيد، منذ تدشين الخدمة 2020. وأوضحت الوزارة أن عدد وثائق الصلح الصادرة عبر منصة «تراضي»، بلغت أكثر من 120 ألف وثيقة.وأشارت وزارة العدل إلى أن «تراضي» تتيح حل النزاعات عن بُعد دون حاجة أطراف النزاع لمراجعة مكاتب المصالحة، بهدف التيسير على المستفيدين وسهولة الحصول على الخدمة.وأكدت الوزارة أن وثائق الصلح الصادرة عن المنصة تعد سندات تنفيذية يمكن تنفيذها عبر قضاء التنفيذ في حال إخلال الاتفاقات المدونة بالوثيقة، مشيرة إلى تحسين تجربة ورحلة المستفيد الداخلي والخارجي لمنصة «تراضي» وإطلاق عدد من المزايا والخصائص التي تسهم في تسهيل وتسريع إجراءات المصالحة وتقليل العبء والجهد البشري، إضافة إلى تطبيق التكامل الإلكتروني مع الجهات الداخلية وتبادل البيانات بين الأنظمة وتحسين البنية التحتية لضمان استقرار النظام.