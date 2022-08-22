استعرض مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني خلال ورشة العمل التي أقامها بمقر المركز دور الشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.وتأتي الورشة، التي أقيمت تزامناً مع «اليوم العالمي للشباب»، انطلاقاً من أهداف المركز الإستراتيجية ومبادراته بالمشاركة في الأيام العالمية وتفعيل دور الشباب، لما يمثلونه من ركيزة أساسية في المجتمع ومحرك أساسي للتنمية المستدامة وأحد أهم القضايا التي ركزت عليها رؤية المملكة 2030.وتناولت عدداً من الموضوعات التي تتناسب مع أهداف المركز، وضمن الإستراتيجية التي أطلقتها الأمم المتحدة تحت عنوان «أهداف التنمية المستدامة»، التي خطت المملكة خطوات واضحة في تحقيقها من خلال برنامج التحول الوطني الذي يعد نقطة البداية لتنفيذ وتطبيق رؤية 2030، إذ إنه يركز على الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي.وسلطت الورشة التي أُديرت بأسلوب العصف الذهني الضوء على التعريف بواقع دور وأهمية الشباب في تحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى اقتراح آليات لتحقيق ورفع مستوى التنمية المستدامة في المملكة.كما ركزت على استنهاض همم المشاركين للتفاعل وتوليد الأفكار من خلال المحاور التي ناقشتها، وكان أبرزها واقع وأهمية دور الشباب في تحقيق رؤية المملكة 2030، وسبل تعزيز دورهم في التنمية المستدامة في المملكة.وشهدت الورشة، التي أقيمت بحضور عدد من الشباب والشابات، إطلاق وتقديم عدد من المبادرات والتوصيات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة في المملكة بما يواكب أهداف رؤية 2030.