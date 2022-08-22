تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام (مسام) خلال الأسبوع الثالث من شهر أغسطس 2022 من انتزاع 921 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية في مختلف مناطق اليمن، منها 51 لغمًا مضادًا للأفراد و276 لغمًا مضادًا للدبابات، و590 ذخيرة غير متفجرة، و4 عبوات ناسفة.ونزع فريق «مسام» 156 لغمًا مضادًا للدبابات و450 ذخيرة غير متفجرة في محافظة عدن، ولغمين مضادين للأفراد في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، كما نزع 52 لغمًا مضادًا للدبابات و31 ذخيرة غير متفجرة في مديرية حيس بمحافظة الحديدة.وفي محافظة مأرب، نزع الفريق لغمًا واحدًا مضادًا للأفراد و6 ألغام مضادة للدبابات في مديرية الوادي، ونزع 14 لغمًا مضادًا للأفراد و9 ألغام مضادة للدبابات في مديرية حريب.وفي محافظة شبوة، تمكن فريق «مسام» من نزع 8 ألغام مضادة للدبابات في مديرية عين، و3 ألغام مضادة للدبابات وذخيرة واحدة غير متفجرة و3 عبوات ناسفة بمديرية عسيلان.كما تمكن الفريق في محافظة تعز من نزع 4 ألغام مضادة للدبابات و7 ذخائر غير متفجرة وعبوة ناسفة واحدة في مديرية الوازعية، و16 لغمًا مضادًا للدبابات و68 ذخيرة غير متفجرة في مديرية المخا، ونزع 34 لغمًا مضادًا للأفراد و22 لغمًا مضادًا للدبابات و33 ذخيرة غير متفجرة في مديرية ذباب.