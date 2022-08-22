يرعى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز (اليوم) الإثنين بديوان الإمارة، بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، حفل تسليم 359 أسرة بمحافظة أملج ضمن مشروع سكني وحداتهم السكنية، التي تربو على مساحة تتجاوز 2.800.000 متر مربع.وسيدشن الأمير فهد الحديقة المركزية بمدينة تبوك البالغ إجمالي مساحتها 1.9 مليون متر مربع، وتشكل المحور الأساسي لأنسنة المدن، حيث تضم عدداً من المسطحات الخضراء بمساحة تفوق الـ 680 ألف متر مربع وممشى بطول يزيد على 2 كم، إضافة إلى ممرات المشاة داخل المسطحات الزراعية، وكذلك مسار للدراجات الهوائية والمرافق الترفيهية والخدمية الأخرى إلى جانب العناصر الجمالية.وسيطلع أمير تبوك على سير العمل في عدد من المشاريع الخدمية والتنموية القائمة والجاري تنفيذها بالمنطقة، والفرص الاستثمارية التي تتيحها أمانة منطقة تبوك للقطاع الخاص، وجهودها في معالجة التشوة البصري وتحسين المشهد الحضري، ومشاريع الإسكان والتنمية العمرانية.