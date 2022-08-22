كشفت أمانة الطائف لـ«عكاظ»، أن أرض مستشفى الحوية تم تخصيصها من قبل وزارة المالية، بموجب الأمر السامي الكريم 1036 بتاريخ 1/‏3/‏1439 هـ، وليس من قبل الأمانة.وأوضحت أمانة الطائف، رداً على ما نشرته «عكاظ» الأربعاء الماضي، تحت عنوان «صحة الطائف لـ«عكاظ»: ملكية مستشفى الحوية لم تنقل.. والمساحة لا تكفي»، أن الجهة التي تفرغ الأرض هي عقارات الدولة، وليست الأمانة.وحول الدراسات المرورية لأرض أبو عرنتب، أشارت الأمانة إلى أن هذه الدراسات تعدها الجهة المستفيدة، منوهة إلى أن دور الأمانة يكمن في إصدار رخصة بناء، إذا تقدمت الشؤون الصحية بمخططات الموقع وفقاً للأنظمة والتعليمات.يذكر أنه تم تخصيص ميزانية مستشفى الحوية قبل 12 عاماً بمبلغ 350 مليون ريال لسعة 200 سرير، وما زالت الأرض منذ ذلك الحين هي العائق، رغم وجود مساحات وأراض شاسعة في الحوية، منها ما تعود ملكيتها للأمانة.