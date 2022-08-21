قبضت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة على مواطن لنقله في مركبة يقودها 15 مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية على طريق الليث - عسير، وأُوقِفوا واتُّخِذت الإجراءات النظامية بحقهم، وأُحيل المخالفون لجهة الاختصاص، ونُقِلوا إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث باسم أمن الطرق أن كل من يسهِّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًّا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمنطقتَيْ مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.