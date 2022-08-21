استضاف فندق "روزوود" عدداً من مسؤولي جمعية البر بجدة و30 من الأيتام المسجلين في دور الضيافة التابعة لها احتفاء باليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يصادف التاسع عشر من أغسطس كل عام.

وجاء تنظيم الفندق لهذه الفعالية تقديراً لإنجازات الجمعية في رعاية الأيتام وتمكينهم وتوفير فرص الأمان والسلامة والاستقرار لهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والتعليمية لهم ودعمهم لرسم ملامح مستقبلهم من خلال التعليم والاستقرار الوظيفي والأسري.

ورحب العضو المنتدب لشركة "روزوود – جدة" مازن علام بمسؤولي وأطفال جمعية البر، وقال في كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة: «نحن في روزوود جدة نولي المسؤولية الاجتماعية أهمية قصوى لأنها جزء أساسي من قيمنا ورسالتنا في المجتمع. واليوم نحتفل بشعار اليوم العالمي للعمل الإنساني والذي جاء هذا العام تحت عنوان «يد واحدة لا تصفق»، وهذا يوضح أهمية وحدتنا كبشر خلال هذه الأوقات التي تتغير بوتيرة سريعة، فنحن بحاجة إلى العمل معاً من أجل المستقبل ومن أجل الشباب الذين يعتمدون علينا لتحسين العالم يوماً بعد يوم». وأضاف: «أنا اليوم ممتن جداً لرؤية 30 شاباً يتمتعون بإمكانيات وطاقة لا محدودة وأقول لكم: إن الفرص كثيرة ولا تنتهي ونحن هنا لدعمكم لتحقيق أحلامكم وطموحاتكم رغم الصعوبات، وكل يوم هو فرصة للنمو والتطور والاستمرار في البحث عنها».

وشكر علام إدارة الجمعية التي ساهمت في تسهيل ودعم تنظيم هذه الفعالية، مؤكداً حرص شركة روزوود على استمرار المشاركة في دعم الأنشطة والبرامج المختلفة التي تخدم المجتمع.

ثم ألقى رئيس مجلس إدارة جمعية البر بجدة بالإنابة خلف بن هوصان العتيبي كلمة أكد فيها أن اليوم العالمي للعمل الإنساني هو فرصة لتذكيرنا بضرورة التكاتف من أجل مواجهة التحديات البشرية على مضمار "السباق من أجل الإنسانية"، وقد جاء شعار هذا العام "يد واحدة لا تصفق"، معززاً لمفهوم التكاتف والعمل الجماعي استشعاراً للفئات المحتاجة، مبيناً أن «اليوم العالمي للعمل الإنساني هو فرصة لنا لنستذكر إخوة لنا تعرضوا لظروف صعبة وتحديات مختلفة فأصيبوا أو قضوا نحبهم من أجل إنقاذ الآخرين، وأن من واجباتنا الدينية والأخلاقية الاستشعار بهم ومساعدتهم وتخفيف معاناتهم».

وأوضح العتيبي أن جمعية البر بجدة التي تأسست قبل أكثر من 40 عاماً أخذت على عاتقها تقديم الخدمات المجتمعية من خلال برامجها وأنشطتها التي تلامس حاجات المجتمع سواء في رعاية الأسر والأيتام وتمكينهم أو في رعاية مرضى الفشل الكلوي عبر مراكز الغسيل الكلوي التابعة لها أو دعم الجمعيات الأخرى ومساندتها، وغير ذلك من البرامج والمشاريع الممكّنة التي تحرص الجمعية من خلالها على تمكين واستدامة العمل الخيري وفق رؤية المملكة 2030، داعياً قطاع الأعمال للاضطلاع بمسؤولياته الاجتماعية بدعم برامج وأنشطة الجمعيات الأهلية حتى تقوم بأدوارها الاجتماعية والتنموية، مقدماً شكره وتقديره لشركة روزوود على هذه المبادرة الإنسانية التي تلامس حاجات المجتمع وستترك أثرها في نفوس الأيتام لما تحمله من دلالات إنسانية مُلهمة.

وتعليقاً على هذه المبادرة قال الرئيس التنفيذي لجمعية البر بجدة المهندس محيي الدين بن يحيى حكمي: "إن جمعية البر تحرص على تمكين واستدامة العمل الخيري من خلال برامجها المقدمة للأسر والأيتام ومرضى الفشل الكلوي، مُسترشدة ببرامج رؤية المملكة التنموية 2030، وقد حظي الأيتام سواء القاطنون لدى أسرهم أو نزلاء دور الضيافة التابعة للجمعية بالرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية والتعليمية والتدريبية بهدف تمكينهم وتنمية قدراتهم ومواهبهم ومساعدتهم في رسم ملامح مستقبلهم.

وشكر الحكمي شركة روزوود على هذه المبادرة الإنسانية في استضافة الأيتام والتي تشكل قيمة مضافة ستترك أثرها الإيجابي في نفوسهم خاصة ونحن نستذكر بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني واجباتنا تجاه الفئات المحتاجة أو ذوي الظروف الخاصة.

تلا ذلك توزيع عدد من الهدايا على الأيتام تحفيزاً لهم مع قرب العودة الى مدارسهم لمواصلة رحلتهم وتحقيق تطلعاتهم في بناء المستقبل.