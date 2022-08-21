أطلق تطبيق «توكلنا» الإلكتروني خدمة جديدة تتمثل في خدمة تحسين المشهد الحضري في بوابة البلاغات بما يحقق مفهوم المدن الذكية، ويرفع مستوى جودة الحياة في المجتمع وذلك بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وبين التطبيق أنه بإمكان الراغبين في الإبلاغ عن حالات التشوه البصري الدخول من بوابة البلاغات واختبار وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ثم اختيار تحسين المشهد الحضري وبعدها التقاط صورة للبلاغ واختيار تقديم البلاغ وبعدها تعبئة جميع الحقول واختيار تقديم البلاغ ومن ثم إرسال البلاغ إلى الجهة المعنية مع إمكانية استعراض حالات البلاغات المرسلة.