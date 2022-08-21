أكد خبيران في مجال السياحة والسفر، أن إلغاء مجلس الضمان الصحي لشرط حصول المواطنين المسافرين لخارج المملكة على تأمين السفر لتغطية مخاطر فايروس (كوفيد 19) يسهم في انتعاش سوق السفر وزيادة الإقبال عليه، مؤكدين أن الخطوة ستنعكس بشكل إيجابي كبير على إقبال المسافرين، الأمر الذي ربما يسبب ارتفاعاً في أسعار التذاكر.وقال ضيف الله العتيبي (أحد خبراء السفر والسياحة): إن قيام مجلس الضمان الصحي بإلغاء الشرط سينعش سوق السفر بلا شك، لاسيما أنه سيعمل على تخفيف النفقات على المسافرين ما سينعكس إيجاباً على الإقبال على السفر. وأضاف أن بقاء الاحترازات الوقائية والاشتراطات التي وضعتها الجهات الرسمية كاشتراط أخذ الجرعات المطلوبة في لقاح كورونا لا يتعارض مع التعديل، إذ إن اشتراط السفر لا يعني أن يسافر السائح دون أن يتلقى الجرعات المطلوبة، بل يعني أن اشتراط التأمين هو ما سيتم إلغاؤه، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن أسعار التذاكر قد تشهد ارتفاعاً طفيفاً نتيجة إلغاء الاشتراط.من جانبه، قال سامي الحربي (أحد المستثمرين في مجال السياحة والسفر): إن هذا الأمر يعكس حرص الجهات المختصة طوال الفترة السابقة على تخطي جائحة كورونا وسلامة المواطن، ومع بداية تلاشي آثار الجائحة كان من الضروري أن تتم إعادة النظر في مثل هذه الاشتراطات.وأكد الحربي أن عدم اشتراط تأمين السفر يجعلنا نستبشر خيراً في أننا تجاوزنا الجائحة، كما أنه يساعد على الإقبال على السفر في الفترة القادمة وسينعكس إيجاباً على إقبال المسافرين، خصوصاً أن هذا الأمر سيخفض تكاليف السفر، مشيراً إلى أن أكثر من كان يعاني من هذا الأمر هم المسافرون الذين يصطحبون عوائلهم لأن التكلفة تزيد عليهم.