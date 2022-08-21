أكملت الإدارة العامة للتعليم في منطقة المدينة المنورة، استعداداتها لانتظام أكثر من 350 ألف طالب وطالبة على مقاعد الدراسة في أكثر من 1500 مدرسة للعام الدراسي الجديد.وكثفت الإدارة الجولات الميدانية على المدارس للاطلاع على جاهزيتها للعام الدراسي القادم، وانطلاق الدراسة بشكل فعلي، ومتابعة اكتمال التجهيزات الأساسية ووصول المقررات والدراسية والسبورات التفاعلية، والانتهاء من أعمال الصيانة لمرافق المدارس كافة.كما تم ضخ ميزانية تشغيلية تقدر بـ10 ملايين و600 ألف ريال للمدارس، واستلام وتجهيز 15 مشروعًا مدرسيًا جديدًا لمختلف المراحل الدراسية، وافتتاح 34 مدرسة جديدة للطفولة المبكرة؛ ليصبح الإجمالي 131 مدرسة، وجرى تجهيزها بكافة الأدوات والمستلزمات الدراسية ومتطلبات التحصيل العلمي؛ وفق أعلى المعايير وفي أفضل البيئات، وأمنت الإدارة؛ ممثلة في إدارة التجهيزات المدرسية، 4500 مقعد وطاولة في مدارس البنين والبنات لسد الاحتياج ولتشغيل المشاريع الجديدة وفصول النمو والمدارس المحدثة، وتأمين الأدوات التعليمية وتوريد المقررات الدراسية وترحيلها للمدارس بوقت كاف.وشدد مدير عام التعليم ناصر بن عبدالله العبدالكريم، على مديري ومديرات مكاتب التعليم الداخلية والخارجية والإدارات ذات العلاقة، بأهمية المتابعة وإعداد التقارير الدورية عن الزيارات الميدانية التي يقوم بها المشرفون والمشرفات للاطمئنان عن توفر كافة المتطلبات لتحقيق البداية الجيدة والقوية لانطلاقة العام الجديد بتميز وفاعلية، ومتابعة أعمال التأهيل والصيانة والترميم الجاري تنفيذها في بعض المدارس، مبينًا أن الإدارة تسعى من كل هذه الإجراءات إلى أن ينطلق العام الجديد بكامل الاستعدادات التي تسهم في بدء العام الدراسي بشكل مثالي وفعال.