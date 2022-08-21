حددت وزارة التعليم الخميس القادم، كآخر موعد لاستيفاء متطلبات تعيين المعلمين والمعلمات الجدد على نظام التعاقد على رتبة معلم ممارس.وأكدت الوزارة ضرورة استيفاء المتطلبات؛ المتمثلة في إجراء المقابلات الشخصية، واجتياز الفحص الطبي المعتمد لدى إدارة التعليم في مقر الوظيفة، وإكمال كافة المستندات المطلوبة، تمهيدًا لتوقيع العقود الوظيفية، وإصدار قرارات مباشرة العمل مع عودة المعلمين والمعلمات غرة شهر صفر.من جهة أخرى، تعود الكوادر الإدارية غدًا (الإثنين)، إلى مباشرة أعمالهما في المدارس بمراحل التعليم العام الثلاث للبنين والبنات، وذلك استعدادًا لانطلاقة العام الدراسي الجديد 1444هـ يوم الأحد القادم الموافق غرة شهر صفر القادم. وتشمل العودة كذلك المشرفين التربويين والمشرفات في إدارات التعليم ومكاتب التعليم بمناطق ومحافظات المملكة، ومديري ومديرات المدارس والوكلاء والوكيلات والموجهين الطلابيين والموجهات والمساعدين الإداريين والمساعدات.