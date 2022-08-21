فتحت وزارة التعليم باب التقديم لشاغلي الوظائف التعليمية من المعلمين والمديرين والوكلاء والمشرفين والموجهين الطلابيين على تخصصات مسارات المرحلة الثانوية؛ وذلك ضمن خطة التوسع في مشروع الاستثمار الأمثل للكوادر التعليمية، وتطوير قدرات شاغلي الوظائف التعليمية ومهاراتهم في جميع مراحل التعليم العام، عبر تأهيلهم في برامج الدبلوم العالي لعدد من التخصصات، الذي سيعقد اعتبارًا من الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد 1444هـ، ويستمر لمدة فصلين دراسيين بواقع 36 ساعة تدريبية.وسيكون البرنامج لمسارات الهندسة، والصحة، والحياة، والمالية، والقانون، ويستهدف حاملي درجة البكالوريوس في تخصص الفيزياء وحاملي درجة البكالوريوس في تخصص الأحياء، وحاملي درجة البكالوريوس في تخصص إدارة عامة «محاسبة»، إدارة أعمال «اقتصاد» وفي تخصص القانون لحاملي درجة البكالوريوس في تخصص: الشريعة وأصول الدين والشريعة والدراسات الإسلامية؛ فقه وأصوله وعلم الفرائض والمواريث، وثقافة إسلامية؛ مسار الفقه وأصوله والفقه المقارن وأصول الفقه والفقه وأصوله والسياسة الشرعية والأنظمة والشريعة والقانون والدراسات القضائية والقضاء والسياسة الشرعية والقضاء التجاري والقضاء الجزائي والقضاء الأحوال الشخصية والقضاء العمالي والقضاء الإداري.وأكدت الوزارة أنه يحق لشاغلي الوظائف التعليمية ممن اجتازوا أحد برامج المرحلة الأولى، التقديم على برامج أخرى، بعد الحصول على الوثيقة، والتأكد من انطباق شروط البرنامج المتقدم عليه، علماً بأن استحقاق الحوافز الخاصة بالبرنامج يكون مرة واحدة فقط، باستثناء حافز الحصول على ساعات التطوير المهني.