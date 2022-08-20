دانت رابطة العالم الإسلامي الهجومَ الإرهابيَّ الذي استهدف فندقاً في العاصمة الصومالية مقديشو، وأدّى إلى سقوط عددٍ من القتلى والجرحى.

وجدّد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، التذكيرَ بموقف الرابطة والعالم الإسلامي بأسره، الرافض لكلّ أشكال التطرف والعنف والإرهاب، ودعْمِ الرابطة جهود مواجهة هذه الأفكار والجرائم الوحشية واستئصالها.

كما شدّد العيسى، باسم رابطة العالم الإسلامي، ومجامعها وهيئاتها ومجالسها العالمية، على التضامن الكامل مع الصومال العزيز في حربه ضدَّ الإرهاب، وضدَّ كل ما يهدد أمنه واستقراره، معرِباً عن خالص التعازي لذوي الضحايا، وحكومة وشعب الصومال كافة، سائلاً الله تعالى أن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يردّ كيد الإرهاب في نحره، ويقي الجميع شرّه.