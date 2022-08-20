القبض على مخالف لنظام الإقامة لتهديده فتاة وتضمين ذلك ألفاظا تسيء للذات الإلهية أخبار السبت 20 أغسطس 2022 19:24 «عكاظ» (مكة المكرمة) Okaz_online@ 340 مشاهدة -A +A «عكاظ» (مكة المكرمة) Okaz_online@ قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على مخالف لنظام الإقامة من الجنسية المالية، لتهديده فتاة عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي وتضمين ذلك ألفاظا تسيء للذات الإلهية، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.< Previous PageNext Page > القبض على مخالف لنظام الإقامة لتهديده فتاة وتضمين ذلك ألفاظا تسيء للذات الإلهية