بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لملك المملكة المغربية الملك محمد السادس، بمناسبة ذكرى يوم الشباب المجيد لبلاده.

وأعرب الملك عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لملك المملكة المغربية، بمناسبة ذكرى يوم الشباب المجيد لبلاده.

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، متمنياً لحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.