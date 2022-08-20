أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق السعودية كافة، وذلك للفترة من 1444/1/13 الموافق 2022/8/11 حتى 1444/1/19 الموافق 2022/8/17، عن ضبط 14,631 مخالفاً، منهم 8756 مخالفاً لنظام الإقامة، و4007 مخالفين لنظام أمن الحدود، و1868 مخالفاً لنظام العمل.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل السعودية 224 شخصاً، 26% منهم يمنيو الجنسية، و61% إثيوبيو الجنسية، و13% من جنسيات أخرى، كما تم ضبط 33 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج السعودية بطريقة غير نظامية، فيما تم ضبط 23 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

كما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 48,951 وافداً مخالفاً، منهم 45,955 رجلاً، و2996 امرأة، في حين تمت إحالة 38,184 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2210 مخالفين لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 13,711 مخالفاً.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للسعودية أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في بقية مناطق السعودية.