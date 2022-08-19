حددت وزارة التعليم الفترة من يوم الأحد الموافق 1444/2/29 حتى يوم الخميس الموافق 1444/3/3 موعداً لتنفيذ فعاليات الاحتفاء بالذكرى الـ92 لليوم الوطني للسعودية، من قبل جميع المدارس بمراحلها الثلاث، مع التقيد بكافة اللوائح والتعليمات والتدابير المنظمة.

وأكدت الوزارة أهمية تنفيذ مشروع الاحتفاء باليوم الوطني تحت الهوية المعتمدة من الهيئة العامة للترفيه «هي لنا دار» والذي سيصادف يوم الجمعة الموافق 27 صفر القادم وفق الـبرامج والفعاليات المقترحـة.

وشددت «التعليم» على اتخـاذ كافـة التـدابير الإجرائية وتوثيق جميع الفعاليات المنفذة في الإدارة التعليمية ورفع التقارير الختامية والإحصائية لفعاليات الاحتفاء للإدارة العامة للنشاط الطلابي بالوزارة (إدارة النشاط الاجتماعي) على البريد الإلكتروني.