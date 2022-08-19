تحقق الجهات الأمنية في جنوب محافظة الطائف، في حادثة تسمم ونفوق عدد المواشي، بمشاركة وزارة البيئة والمياه والزراعة، وذلك لمتابعة حيثيات القضية بعد تقدّم صاحبها بدعوى للشرطة.

وروى لـ«عكاظ» المواطن نافل محمد الشلوي، أنه عند ذهابه في الصباح الباكر إلى موقع تربية مواشيه في أبو راكة، والتي تضم أعدادا وفيرة من الإبل والماعز والضأن والبقر، تفاجأ بنفوق 8 حيوانات من المواشي، أغلاها سعراً وفصيلة، وخروج الدم من فمها داخل الموقع، ولاحظ حينها وجود كميات من محلول مجهول المصدر على أحواض المياه لبقية الحيوانات الأخرى، تبين له لاحقاً أنها مادة سامّة، قبل أن تشرب منه بقية المواشي.

وبيّن وجود آثار مركبتين في الموقع، ليتأكد له أن هذا العمل بفعل فاعل، ليتوجه بعد ذلك لتقديم بلاغ رسمي لدى الشرطة، كما باشرت «الزراعة» رفع الآثار من الموقع واستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.