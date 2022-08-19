بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيسة جمهورية المجر كاتالين نوفاك، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لنوفاك، ولحكومة وشعب جمهورية المجر الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيسة جمهورية المجر كاتالين نوفاك، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لنوفاك، ولحكومة وشعب جمهورية المجر الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.