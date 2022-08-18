عبر عدد من أهالي قرية جاضع الخمس في أحد المسارحة عن شكرهم لأمير جازان بالنيابة محمد بن عبد العزيز بن محمد على إصدار عدة قرارات تقضي بمحاسبة المقصرين وبعض اللجان التي لها علاقة بسلامة المواطنين في تلك القرى، وقالوا إن القرارات أثلجت صدورهم.

وقال موسى حكمي من أهالي القرية إن القرار أتى في حينه وله أثر إيجابي في نفوس السكان المتضررين وهو رادع لكل مقصر في عمله.

وقال عبدالله شراحيلي إن مثل هذه القرارات الصارمة والشديدة تعد عقابا لكل من تسول له نفسه العبث بأرواح البشر وممتلكاتهم، وهي ليست غريبة على ولاة الأمر في وطن العدل الذي يحرص على سلامة الأرواح والممتلكات.

وتأتي هذه القرارات بعد مداهمة السيول منازل المواطنين بمحافظة أحد المسارحة، وتحديدا في قرية جاضع الخمس، حيث أغرقت العديد من المنازل وجرفت الطرقات وألحقت أضرارا بالمركبات. وصدر في حينه توجيه من أمير جازان بالنيابة بالتحقيق في الحادثة ومحاسبة المقصرين والمتسببين في الكارثة.

وباشرت العديد من اللجان مهماتها في التحقيق وصدرت القرارات بمحاسبة وإعفاء رئيس وأعضاء لجنتي مراقبة الأراضي وإزالة التعديات والعقوم وإحالة المتسببين في تحويل مجاري الأودية إلى النيابة العامة لتطبيق الأنظمة والتعليمات بحقهم.