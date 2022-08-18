القبض على 6 مخالفين لنظام أمن الحدود بحوزتهم 140 كغم من الحشيش المخدر أخبار الخميس 18 أغسطس 2022 16:23 «عكاظ» (جدة) 115 مشاهدة كميات الحشيش المخدر بعد ضبطها (مكافحة المخدرات) -A +A «عكاظ» (جدة) قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير على 6 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، بحوزتهم (140) كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.< Previous PageNext Page > مكافحة المخدرات في عسير القبض على 6 مخالفين لنظام أمن الحدود بحوزتهم 140 كغم من الحشيش المخدر حرس الحدود في عسير