قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير على 6 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، بحوزتهم (140) كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.