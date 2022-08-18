أكدت الهيئة العامة للنقل، على جميع المنشآت المرخصة في نشاط تأجير السيارات بأن يكون شراء السيارات لغرض التأجير فقط وعدم ممارسة نشاط البيع للسيارات الجديدة.

وجاء تأكيد الهيئة على جميع المنشآت المرخصة في نشاط تأجير السيارات، في خطاب لاتحاد الغرف السعودية (حصلت «عكاظ» على نسخة منه)، إذ أشار الخطاب إلى اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير الصادرة بقرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (120/41/1) وتاريخ 1441/5/7، والمعدلة بقرار الوزير رقم (01/114) وتاريخ 1442/8/9، والتي تهدف إلى تنظيم نشاط تأجير السيارات ونشاط وسيط التأجير في السعودية، وإشارة إلى المادة (الرابعة) من تنظيم الهيئة العامة للنقل التي نصت على «تهدف الهيئة إلى تنظيم نشاط النقل والكلفة الملائمة، وتنظيم الاستثمار».