كشفت مصادر مطلعة بصحة الطائف لـ «عكاظ»، أن ملكية أرض مستشفى الحوية لم تنقل لصالح الصحة لكي يتم إعداد المخططات الهندسية للمشروع، إذ لا تزال تحت الإجراء، موضحةً أن الأرض المخصصة بمساحتها الراهنة بـ 85 ألف مترمربع لا تستوعب بناء مشروع مستشفى لـ 200 سرير.وكانت «عكاظ» قد نشرت قبل شهرين تقريراً تحت عنوان «الرفع المساحي يوقف تنفيذ مستشفى الحوية» بعد جدل بين الصحة والأمانة، أوضحت فيه أن مساحة الأرض المعروفة بـ (أبو عرنتب) المعتمدة لبناء مستشفى الحوية بسعة 200 سرير هي 136ألف متر مربع ولكنها اختصرت إلى 85 ألفاً.