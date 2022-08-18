يطلق مجمعُ الملك سلمان العالمي للغة العربية، مسار مجلاته العلمية المحكمة، ضمن حزمة من الجهود المتنوعة التي يقدمها المجمع في خدمة اللغة العربية، وتسهم هذه المجلات في تحقيق أهداف المجمع الإستراتيجية نحو ريادة التفكير اللغوي العربي عالميًا، وتفعيل دوره في نشر اللغة العربية، وتأكيد مكانتها على المستويين الأكاديمي والعلمي، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 المؤكِّدة تعزيزَ حضور اللغة العربية محليًا وإقليميًا ودوليًا. وسعيًا في نشر المعرفة اللغوية الأكاديمية أنشأ المجمع ثلاثَ مجلات علمية محكمة: مجلة علوم اللغة العربية، ومجلة اللغويات الحاسوبية والمعالجة الآلية للغة العربية، ومجلة اختبارات اللغة.وأوضح الأمين العام للمجمع الدكتور عبدلله صالح الوشمي، أن إطلاق مسار مجلاته العلمية المحكمة يؤكد الدعم المتواصل الذي تحظى به اللغة العربية من القيادة؛ لأجل تعزيز موقع اللغة العربية ومكانتها الأكاديمية محليًا وإقليميًا وعالميًا، وأشار إلى أنّ هذه المجلات ستقدم خدمة جليلة للباحثين والمهتمين بعلوم اللغة العربية، على نحو يعزز مكانة مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية بوصفه مرجعية أكاديمية وعالمية.وثمّن الأمين العام للمجمع، دعم وزير الثقافة ورئيس مجلس أمناء المجمع الأمير بدر بن عبدلله بن فرحان ومساندتَه لأعمال المجمع وبرامجه، مبينًا أن اختيار المجالات العلمية للمجلات جاء إثر القراءة الواعية للواقع اللغوي، والسعي لاستشراف المستقبل وتوجيهه. كما أكد أن هذه المجلات تضم نخبة من الأساتذة في هيئة التحرير المتمرسة في تحكيم البحوث وتمكينها في التخصصات المتنوعة للمجلات، وأضاف أن هذه المشاريع الطموحة ترجمة فعلية للأهداف والخطط الإستراتيجية التي أُسِّس لأجلها المجمع، وترمي إلى تأكيد مكانة العربية في إثراء الحركة الأكاديمية والدراسات العلمية في هذا الشأن.