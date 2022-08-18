أسفر انعقاد مجلس الأعمال السعودي الأوزبكي، صباح أمس (الأربعاء)، عن توقيع أكثر من 10 اتفاقيات بين الجانبين تتجاوز قيمتها 45 مليار ريال.وأوضح وزير الاستثمار خالد الفالح، أن الاتفاقيات شملت قطاعات الطاقة، والطاقة المتجددة، والهيدروجين، والبتروكيماويات، والطيران، والسياحة، والتطوير العقاري والسياحي، والزراعة والأغذية والصناعات الدوائية. مشيراً إلى أن العلاقة بين البلدين عميقة وعريقة وواسعة، والمستقبل سيكون أفضل.ويأتي توقيع الاتفاقيات تزامناً مع الزيارة التي يجريها الرئيس الأوزبكي، ولقائه بالقيادة السعودية. وسيتم التوقيع على العديد من الاتفاقيات المتبادلة بين الجهات الحكومية من البلدين، لدعم الاتفاقيات التي تم توقيعها بين القطاع الخاص السعودي والأوزبكي.