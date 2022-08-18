كشف المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد لـ«عكاظ» أن الوزارة مستمرة في تمكين المرأة السعودية في سوق العمل، مما أدى إلى ارتفاع مشاركتها في سوق العمل بنسبة 32.9%، وارتفاع المشاركة الاقتصادية للإناث السعوديات فوق سن 15 إلى 33.6%، وذلك حتى نهاية الربع الثاني من عام 2022.وفيما يخص المبادرات الداعمة لتمكين المرأة، أوضح آل حماد أن السيدات اللاتي استفدن من مبادرة العمل المرن بلغن 71.612 مستفيدة، فيما بلغ عدد المستفيدات من مبادرة العمل الحر 83.7911 مستفيدة، بينما بلغ عدد المستفيدات من مبادرة تشجيع العمل عن بُعد 79.641 مستفيدة، فيما بلغ عدد الخريجات ضمن مبادرة التدريب والتوجيه النسائي 1.112 خريجة، وبلغ عدد المستفيدات من برنامج وصول 15.3109 مستفيدة، بينما بلغ عدد المسجلات في المنصة الوطنية للقيادة 12.690 مسجلة، ووصل عدد المتدربات ضمن مبادرة التدريب الموازي 3.800 متدربة، فيما وصل عدد المستفيدات من برنامج قرة 9.881 مستفيدة.وأشار آل حماد، إلى أن الوزارة قدمت العديد من ورش العمل لتمكين المرأة أبرزها تمكين المرأة في سوق العمل بمشاركة الجهات الشقيقة ومكاتب البرامج والبنك الدولي، وكذلك مناقشة التحديات التي تواجه وصول المرأة لمجالس الإدارات العامة والخاصة واقتراح الحلول.وأثمرت الجهود عن مبادرات تمكين المرأة لدخول سوق العمل، ومن بينها دعم الشمولية والتنوع في سوق العمل، والتوعية بالسياسات المتعلقة بالمرأة في سوق العمل، وتشجيع التطور الوظيفي للمرأة، وكذلك مبادرة التدريب والتوجيه القيادي، ومبادرة تشجيع العمل عن بُعد.وقدمت الوزارة عدداً من البرامج لتمكين المرأة ومنها توفير خدمات رعاية الأطفال للنساء العاملات عبر «قرة»، وكذلك دعم وتسهيل نقل المرأة عبر برنامج وصول، وبرنامج دعم التوظيف لرفع المهارات.وقد حققت المملكة قفزات نوعية فيما يخص تمكين المرأة وزيادة مشاركتها الاقتصادية في سوق العمل، وانعكست الجهود والتشريعات الإصلاحية التي تمت خلال السنوات الأخيرة وفق رؤية المملكة 2030 على مستهدفات تمكين المرأة.