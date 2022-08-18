أتاحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تصاريح تقديم الخدمات المنزلية من خلال التقديم عبر منصة «بلدي» الإلكترونية.وحددت الوزارة مدة إنجاز تنفيذ واستكمال الحصول على التصريح في مدة لا تتجاوز الـ 10 أيام كحد أقصى، و ذلك وفق ما عرف بتصريح تقديم الخدمات المنزلية، الذي اطلعت عليه «عكاظ».وتمكن هذه الخدمة أصحاب الأعمال من توسعة أعمالهم التجارية من خلال إصدار تصاريح لتقديم الخدمات المنزلية خارج المحل، وفي مواقع متعددة ومنازل العملاء، وتكون هذه التصاريح مرتبطة برخص مسجلة على المنشأة، ومن بين تلك الخدمات الحلاقة والخياطة الرجالية والنسائية في المنازل.ووضعت الوزارة عده تنبيهات، منها أنه لا يمكن إضافة نفس العامل في أكثر من تصريح تقديم خدمات منزلية سارٍ، ويمكن إضافة بيانات أكثر من عامل بطلب التصريح.وأوضحت خطوات التقديم بتحديد الرخصة المطلوب عليها التصريح، و تعبئة بيانات التصريح الأساسية وبيانات العاملين، إرسال الطلب للبلدية للمراجعة والاعتماد.وحددت المتطلبات للحصول على التصاريح بشهادة صحية، و شهادة مهنية في حالة أن نشاط الرخصة تزيين نسائي، صورة العقد للعامل السعودي.و كشفت عن الاشتراطات والموافقات الحكومية المتمثلة في الرخصة المطلوب عليها التصريح سارية لمدة 6 أشهر على الأقل، و الرخصة المطلوب عليها التصريح هي رخصة محل، و أن يكون نشاط الرخصة يسمح بتصريح تقديم خدمات منزلية، مشددة على شرط لم يتم تجاوز الحد الأقصى لعدد التصاريح السارية على الرخصة.وعن أبرز المحاذير، أوضحت أنه لا يمكن إضافة نفس العامل في أكثر من تصريح تقديم خدمات منزلية سار، و يمكن إضافة بيانات أكثر من عامل بطلب التصريح. ويمكن طباعة التصريح بعد الموافقة على الطلب من البلدية.