شددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على ضرورة التزام أصحاب منشآت تقديم منتجات التبغ بسداد الرسوم المرتبطة بالمبيعات والفوترة بصورة شهرية من خلال منصة «بلدي»، وقيام الأمانات والبلديات بالمراجعة وتدقيق الإيرادات والرسوم والبيانات المسجلة بشكل مستمر ودوري.وأوضحت الوزارة أن على جميع المحلات التي تقدم منتجات التبغ الالتزام بإبراز رخصة مزاولة النشاط، والإفصاح عن جميع الإيرادات، وإيضاح نسبة رسوم مبيعات التبغ في بندٍ مستقل في كل فاتورة يتم إصدارها، لافتة إلى ضرورة عرض شهادة تحصيل الرسم بشكل واضح لجميع العملاء، والالتزام بالأنظمة والتعليمات، مؤكدةً استمرار الجولات التفتيشية وقيام الفرق الرقابية بالأمانات والبلديات بزيارة المنشآت؛ للتحقق من امتثالها والتزامها بسداد الرسوم، والحد من التعاملات المالية المخالفة للتعليمات والضوابط التي تدخل في إطار اختصاص الوزارة، مهيبة بأصحاب منشآت تقديم منتجات التبغ الالتزام بالإجراءات والمتطلبات الضرورية حتى لا يكونوا عرضة للوقوع في المخالفات والجزاءات البلدية.وتتيح منصة «بلدي» لأصحاب المطاعم والمقاهي الشعبية المسموح لها بتقديم منتجات التبغ - داخل المدن وخارجها - الإفصاح عن إجمالي قيمة المبيعات الشهرية وسداد الرسوم المستحقة في موعدها؛ من خلال منظومة تطبيق الرسوم، وإصدار شهادة التسجيل، والإفصاح الشهري، وتصريح تقديم منتجات التبغ في الفعاليات المصرحة، والاستفادة من كافة الخدمات إلكترونياً، كما أتاحت الوزارة الاطلاع على لائحة اشتراطات تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها عبر موقعها الإلكتروني.