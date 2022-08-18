استقبل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في الديوان الملكي بقصر السلام بجدة، اليوم، رئيس جمهورية أوزبكستان الرئيس شوكت ميرضيائيف. وقد أجريت له مراسم الاستقبال الرسمية.إثر ذلك عقد ولي العهد ورئيس جمهورية أوزبكستان جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص التعاون في شتى المجالات، إضافة إلى استعراض عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.حضر جلسة المباحثات وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الطاقة بالإنابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح الوزير المرافق، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوزبكستان يوسف العتيبي.فيما حضر من الجانب الأوزبكي، مدير الإدارة الرئاسية لجمهورية أوزبكستان ساردور أومورزاكوف، ونائب مدير الإدارة الرئاسية علشير بايغاموف، ومستشار رئيس الجمهورية خيرالدين سلطانوف، ومستشار رئيس الجمهورية مظفر كاميلوف، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية جمشيد خوجاييف، ووزير الخارجية بالنيابة فلاديمير نوروف، والمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية المعني بقضايا السياسة الخارجية عبدالعزيز كاميلوف، ووزير التنمية المبتكرة إبراهيم عبدالرحمانوف، وسفير أوزبكستان لدى المملكة أولوغبيك مقصودوف، ونائب رئيس جهاز أمن الدولة الرئاسي أوتابيك عمروف.بعد ذلك شهد ولي العهد، ورئيس جمهورية أوزبكستان ، مراسم تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية بين البلدين، وهي كالتالي:أولا: مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشؤون الإسلامية بين وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ومستشار رئيس الجمهورية في قضايا التعاون مع المنظمات العامة والدينية مظفر كميلوف.ثانيا: اتفاقية للتعاون في مجال الطاقة بين وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الطاقة بالإنابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، والنائب الأول لوزير الطاقة عظيم أحمد خودجايف.ثالثا: مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالات الأنباء في البلدين بين وزير الإعلام المكلف رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ونائب وزير الخارجية بالوكالة فوركات صديكوف.رابعا: مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، ونائب وزير الخارجية بالوكالة فوركات صديكوف.خامسا: مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تطوير البيطرة والثروة الحيوانية بين وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية جمشيد خوجايف.سادسا: مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الزراعة بين وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ومدير عام وكالة التنمية الاستراتيجية لزيز قدراتوف.سابعا: مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصحي بين وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ووزير الخارجية بالوكالة فلاديمير نوروف.ثامنا: مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الرياضة بين وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير الخارجية بالوكالة فلاديمير نوروف.تاسعا: اتفاقية بشأن التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية بين وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية جمشيد خوجايف.عاشرا: مذكرة تفاهم في مجال حقوق الإنسان بين وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير الخارجية بالوكالة فلاديمير نوروف.حادي عشر: اتفاقية تعاون لتوظيف العمالة بين وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية جمشيد خوجايف.ثاني عشر: مذكرة تعاون في مجال التعليم والعلوم بين وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ومدير عام وكالة التنمية الاستراتيجية لزيز قدراتوف.ثالث عشر: مذكرة التفاهم القائمة في مجال خدمات النقل الجوي بين وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، ووزير الخارجية بالوكالة فلاديمير نوروف.رابع عشر: مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني بين رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور منير بن محمد الدسوقي، ووزير وزارة التنمية الابتكارية إبراهيم عبدالرحمنوف.