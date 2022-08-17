بمتابعة وتوجيهات من أمير جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد تعمل اللجان المكلفة بمتابعة تداعيات الأمطار والسيول في أحد المسارحة على التخفيف من معاناة السكان المتضررين من دخول السيول إلى قراهم.

وبين محافظ أحد المسارحة عبدالله الريثي أن 3 لجان تعمل على قدم وساق مكونة من عدة جهات حكومية وأهلية مثل المحافظة والدفاع المدني والبلدية والزراعة والشرطة بالإضافة إلى الجمعيات الخيرية والأهلية، وكل لجنة لها مهمات خاصة بها؛ فهناك لجنة خاصة بحصر الأضرار ومعرفة المنازل الآيلة للسقوط ومسؤولة عن تقدير التعويضات، وأخرى مسؤولة عن العقوم والفتح والإزالة وعمل مصدات وحواجز للسيول منعا لتكرار الكوارث، ولجنة الجمعيات الخيرية والأهلية مسؤولة عن المساعدات حيث وزعت جمعية البر الخيرية بمحافظة أحد المسارحة 250 سلة غذائية على الأسر المتضررة من السيول بالتنسيق مع المحافظة واللجان الأخرى.

من جانبه أكد رئيس بلدية أحد المسارحة المهندس عبدالوهاب مباركي أن البلدية تعمل جنبا إلى جنب مع الجهات الأخرى منذُ يوم الجمعة الماضي على معالجة آثار الأمطار والسيول وردم الحفريات والرش الحشري ومعالجة كافة البلاغات والشكاوى أولا بأول.