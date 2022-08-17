استكمالاً لجهود أمانة محافظة جدة في معالجة الظواهر السلبية والحد من البيع العشوائي، أزالت الفرق الميدانية التابعة لبلدية الجامعة الفرعية عدداً من الغرف الخشبية، التي جرى استغلالها لتصنيع المأكولات الخفيفة وتوزيعها على الباعة الجائلين.

وأوضح رئيس بلدية الجامعة عبدالله حمود مباركي أن فرق الرقابة رصدت مواقع مخالفة تمثلت في إقامة غرف خشبية عشوائية (لتصنيع المأكولات الخفيفة والمشروبات)، فيما أزالت البلدية 3 مواقع أخرى تستغل لتجفيف الخبز وسط ظروف بيئية سيئة. مشيراً إلى أن ذلك يأتي ضمن جهود الأمانة الرقابية، التي تستهدف مكافحة «البيع العشوائي»، ورصد المخالفات المتعلقة بـالصحة العامة.

وأكدت أمانة جدة استمرار جولاتها الرقابية على الطرق وداخل الأحياء السكنية؛ لإزالة المواقع المخالفة كافة، والحد من الممارسات العشوائية بكل أشكالها.