اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف 180 مشغلاً لمنافذ البيع من مؤسسات وأسر منتجة في المدارس.

كما جهزت الإدارة 250 حافلة من حافلات النقل التعليمي لنقل طلاب وطالبات التعليم العام، إضافة إلى تجهيز 50 حافلة لطلاب وطالبات التربية الخاصة، وذلك ضمن خطة الإدارة واستعداداتها للعام الدراسي الجديد 1444.

وأكد لـ«عكاظ» المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الأستاذ الدكتور فهد بن ماجد الشريف، أن الإدارة أكملت كافة الاستعدادات والتجهيزات في ما يتعلق بخدمات الطلاب والطالبات لضمان البداية الجادة للعام الدراسي الجديد، وتقديم خدمات نوعية ومميزة للطلبة، سواء في ما يتعلق بمنافذ البيع وتطبيق الاشتراطات الصحية أو الغذائية بها، أو المكافآت والإعانات للطلبة وتنفيذ إجراءات صرفها وفق الآليات المعدة لذلك، وكذلك الحرص على تطبيق شروط وضوابط برامج السلامة في ما يتعلق بالنقل المدرسي.

وقال إنه تم تحديث بيانات 20 ألف طالب وطالبة في نظام نور من مستحقين المكافآت والإعانات في ما تجاوز عدد المسجلين في خدمة النقل التعليمي أكثر من 4 آلاف طالب وطالبة، حاثاً في الوقت ذاته أولياء الأمور على تسجيل أبنائهم من الطلاب والطالبات في خدمة النقل المدرسي العام مبكراً، للاستفادة من هذه الخدمة وتسهيل المواصلات على طلبة العلم.