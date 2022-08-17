#فيديو | إحباط تهريب 2.25 مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدر في ميناء جدة الإسلامي.. والقبض على مستقبلها وهو مقيم سوري.. وإحالته إلى النيابة العامة#عكاظ #عاجلhttps://t.co/rFLKfahDDH pic.twitter.com/87pLSC8e5y — عكاظ (@OKAZ_online) August 17, 2022

صرح المتحدث باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن السعودية وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب 2,250,000 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر عبر ميناء جدة الإسلامي، وضبطها مخبأة داخل شحنة مماسح أرضيات، بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والقبض على مستقبلها، مقيم من الجنسية السورية بمدينة الرياض، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.