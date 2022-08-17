بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية إندونيسيا جوكو ويدودو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية إندونيسيا الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار. كما بعث ولي العهد برقية تهنئة، لرئيس الجمهورية الجابونية علي بونجو أونديمبا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وعبر الأمير محمد بن سلمان، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية الجابونية الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.