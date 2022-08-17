أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمراً ملكياً بترقية 624 عضواً على مختلف مراتب سلك أعضاء النيابة العامة.ورفع النائب العام، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، على ما تلقاه النيابة العامة من دعم مستمر، ومتابعة وإشراف مباشر منهما، سائلاً المولى -عز وجل- أن يديم عزهما وتوفيقهما، وأن يوفق الأعضاء المترقين لخدمة وطنهم، مهنئاً إياهم على هذه الثقة الملكية الكريمة والغالية. وحث النائب العام منسوبي النيابة العامة على مضاعفة الجهد والعمل وفق خطط وإستراتيجيات النيابة العامة، بما يضمن جودة العمل وفق تطلعات القيادة الرشيدة ومواكبة لرؤية المملكة 2030.