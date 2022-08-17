اطلع وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد المهندس عبدالرحمن الفضلي، أمس، خلال تفقده غرفة عمليات برنامج استمطار السحب بمقر المركز الوطني للأرصاد بجدة، على الآليات والتقنيات المستخدمة في عمليات الاستمطار ومراحل الأعمال التشغيلية المعنية بالمرحلة الثانية لعمليات الاستمطار، والتقى بخبراء الاستمطار والمختصين، واستمع إلى شرح وافٍ عن العمليات التشغيلية والطيران المتعلقة بالمرحلة الثانية لبرنامج الاستمطار.ووقّع الوزير الفضلي، خلال الزيارة، عقد تنفيذ مبادرة تطوير منظومة معلومات الأرصاد والإنذار المبكر لحالات الطقس، ومن أبرز مخرجاتها بناء منصة موحدة للخدمات الإلكترونية للمركز الوطني للأرصاد، وبناء تطبيق محمول يواكب خدمات المنصة الإلكترونية، ورفع القدرات التخزينية والحاسوبية للمركز، وتطوير أنظمة الإنذار المبكر التقنية والإجرائية، وتجهيز أنظمة لمراقبة ومتابعة أنظمة المبادرة.وعقد وزير البيئة والمياه والزراعة اجتماعاً موسعاً مع منسوبي المركز للاطمئنان على سير العمل في المراحل التطويرية للمركز الوطني للأرصاد والمبادرات الوطنية المتعلقة بالطقس والمناخ، حث خلاله منسوبي المركز على بذل المزيد من الجهود في أداء المهمات الموكلة إليهم، وإبراز دور المركز في خدمة الجهات المستفيدة كافة.