أكد صندوق الاستثمارات في تغيير مراكزه في الشركات الأمريكية الكبرى، أنه يبني محفظة استثمارات دولية، تساهم في تقليل اعتماد السعودية على النفط.وجاءت التغييرات في مراكز الصندوق، لتؤكد أنه يسعى لمواصلة تعزيز مراكزه الإيجابية بناء على قرارات مدروسة في مختلف القطاعات الاستثمارية، وفي العديد من الأسواق الواعدة والكبرى.وتسهم استثمارات الصندوق في دعم اقتصاد المملكة، وذلك وفقاً لما أكده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أن الصندوق يستهدف تجاوز حجم أصوله أربعة تريليونات ريال بنهاية عام 2025، و7.5 تريليون ريال بنهاية 2030، مع سعيه لضخ استثمارات جديدة تبلغ قيمتها ثلاثة تريليونات ريال.ولم تقتصر استثمارات الصندوق على المشاريع الدولية، إذ سيسعى إلى ضخ 150 مليار ريال سنوياً في الاقتصاد المحلي بنحو متزايد حتى 2025، والمساهمة من خلال شركاته التابعة له في الناتـج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال سعودي بشكل تراكمي.