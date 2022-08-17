نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تشرف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، أمس، بغسل الكعبة المشرفة.ولدى وصول ولي العهد إلى المسجد الحرام، يرافقه وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل، وكان في استقباله الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، طاف بالبيت العتيق وأدى ركعتي الطواف، بعد ذلك توجه إلى داخل الكعبة المشرفة، حيث تشرف بغسلها، ثم أدى ركعتي السنة.وتشرف بغسل الكعبة المشرفة مع ولي العهد، محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود، ومحافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة وسدنة بيت الله الحرام.