قررت وزارة الصحة صرف بدل التميز للمستحقين فعلياً من ذوي التميز المهني والسمعة والشهرة في مجال التخصص لعامي 2019- 2020 لعدد 51 ألف ممارس صحي. وشدد القرار على وجوب استيفاء عناصر استحقاق بدل التميز قبل إرسال مسوغات البدل من الإدارات إلى لجان البدلات المختصة في ديوان الوزارة ومديريات الشؤون الصحية في المناطق والمحافظات والمدن الطبية والمستشفيات المرجعية والتخصصية والتجمعات الصحية. وتتضمن العناصر تقييم الأداء الوظيفي والحصول على تقدير ممتاز للسنتين الأخيرتين 2020، 2021، للحصول على بدل التميز، على أن يكون معتمداً من صاحب الصلاحية وفق الهيكل التنظيمي.ومن العناصر أيضاً اشتراط أن يكون الممارس الصحي قد أكمل سنتين قبل تاريخ 1/ ‏1/ ‏2021، من التحاقه بالخدمة الحكومية للمشمولين بسلمي الرواتب (الخدمة المدنية) والأجور (برامج التشغيل)، وأن يكون لدى الموظف تصنيف مهني وبطاقة تسجيل سارية المفعول في حينها وصادرة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.وتتضمن العناصر الإنتاجية والالتزام بمزاولة المهمات الرئيسية للتخصص بصفة مستمرة مع التقيد بالحضور والمشاركة أو الإشراف على الأنشطة التنظيمية والتعليمية واللجان الفنية أو الإدارية أو العلمية، ويتطلب لجميع الفئات الوظيفية لمسمى طبيب الحصول على شهادة الامتيازات السريرية الإكلينيكية سارية المفعول صادرة من لجنة الاعتماد والامتياز بالمنشأة الصحية. وتضمنت الاشتراطات أيضاً خلو السجل المهني من أي إدانة أو عقوبة فنية أو إدارية خلال العامين 2021،2020. وحدد القرار عدداً من الشروط التي تساعد على استحقاق بدل التميز؛ ومنها الحصول على جوائز أو تكريم في الأداء من جهات معتمدة، أو ما يفيد القيام بأعمال تطوعية في خدمة المجتمع، أو ما يفيد بالمشاركة بأوراق عمل في الندوات والمنتديات والمؤتمرات الطبية، وما يفيد بتقديم بحوث وتجارب علمية متخصصة، أو ما يفيد بتأليف كتب علمية أو تثقيفية، وما يفيد بنشر أوراق علمية في مجلة محكمة، أو ما يفيد بالحصول على براءة اختراع جهاز طبي أو ابتكار تركيبة طبية علاجية أو طريقة جديدة تساهم في تطور وتقدم المجال الطبي.وشمل قرار الصرف عدداً من الممارسين الصحيين في التجمعات الصحية، ومديريات الشؤون الصحية في المناطق، إذ شمل أكثر من 23.141 ألف ممارس صحي لعام 2019، و28.189 ألفاً لعام 2020، منهم 10.048 من منسوبي الوزارة في منطقة الرياض.وشدد القرار على وجوب أن ‏تقوم مديريات الشؤون الصحية في المناطق والمحافظات والمدن الطبية والمستشفيات المرجعية والتخصصية والتجمعات الصحية، ووكالة الوزارة المساعدة لخدمات الموارد البشرية بإكمال إجراءات الصرف لمنسوبيها بعد التأكد من عدم وجود موانع استحقاق لبدل التميز لمنسوبيها، وعقب اعتماد المحضر من وكيل وزارة الصحة يتم إرسال نسخة منه متضمنة أسماء المستحقين للبدل إلى التجمعات الصحية، ومديريات المناطق لإعداد المسيرات، إذ يتم إرسالها للإدارة المالية مكتملة المسوغات، ويتم تدقيقها ثم طلب الدعم لصرف البدل للمستحقين.