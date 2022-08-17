اشترطت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وجود خط الأساس للمحتوى المحلي لمصنعي منتجات الأدوية والمستحضرات الطبية المدرجة بالقائمة الإلزامية عند تقدمهم لأي منافسة حكومية تحتوي على منتجات مدرجة بتلك القائمة من تاريخ 1 يناير 2022. جاء ذلك في خطاب لاتحاد الغرف السعودية (حصلت «عكاظ» على نسخة منه). وطلبت الهيئة من مصنعي منتجات الأدوية والمستحضرات الطبية سرعة استيفاء حساب خط الأساس للمحتوى المحلي لديها، وذلك تجنباً لاستبعادهم من المنافسات الحكومية والمتوقع طرحها من قبل الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية (نوبكو).