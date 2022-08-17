أتاحت هيئة تقويم التعليم للمعلمين والمعلمات التظلم على نتائج الرخصة المهنية خلال 60 يوما ًمن تاريخ إيداع نتيجة القرار في ملفه الإلكتروني، على أن يشكل رئيس الهيئة لجنة أو أكثر للنظر في التظلمات المتعلقة بالرخص، على ألا يقل أعضاء كل لجنة عن 3 أعضاء.وبينت الهيئة في ضوابط الرخص المهنية للوظائف التعليمية للعام الحالي 1444هـ أنه يجوز تقديم طلب تجديد الرخصة المهنية خلال السنة الأخيرة من مدة صلاحيتها، ويتم إجراء تجديد الرخصة وفق ضوابط خاصة تحددها الهيئة مع إمكانية تقديم طلب ترقية الرخصة المهنية من مستوى إلى مستوى أعلى عند توفر شروط المستوى المطلوب للترقية؛ وفقًا لما ورد في المادة الرابعة من الضوابط، مشيرة إلى أن المقابل المالي لكل اختبار 100 ريال، والمقابل المالي لإصدار الرخصة المهنية أو ترقيتها هو 100 ريال. ولفتت الضوابط إلى أنه مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة، للهيئة إيقاف أو تعليق الرخصة وفقاً للحالات الآتية: المعلمون المبعدون عن مزاولة مهنة التعليم وفقاً للمادة 14 من لائحة الوظائف التعليمية، وما يرد من الجهات ذات العلاقة وإصدار الرخصة ببيانات غير صحيحة أو غير موثوقة، على أن يشكل رئيس الهيئة أو من يفوضه لجنة أو أكثر للنظر في مخالفات أحكام هذه الضوابط، على ألا يقل أعضاء كل لجنة عن 3 أعضاء. وأكدت الضوابط أنه يحق لمجتازي اختباري كفايات المعلمين العام والتخصصي الاستفادة منهما أو من أحدهما في إصدار الرخصة المهنية بحد أقصى نهاية عام 2023م على أن يمنح الحاصلون على الرخصة المهنية قبل اعتماد هذه الضوابط سنة إضافية لصلاحية الرخصة الصادرة لهم.