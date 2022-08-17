تلقت سفارة المملكة العربية السعودية في جمهورية تونس، نبأ مقتل مواطن سعودي أثناء وجوده في مدينة بنزرت في تونس.

وحرصاً من حكومة المملكة العربية السعودية على المواطنين في الخارج، وإشارة إلى ما تداولته بعض وسائل الإعلام، فإن السفارة تود التوضيح بأنها تابعت مع الجهات المعنية في تونس ، تفاصيل الحادث الأليم منذ وقوعه ، حيث تبين أن الفقيد قتل على يد شقيق زوجته التونسية، وأن القضية منظورة في المحاكم التونسية، وعليه تود السفارة التأكيد بأنها تتابع باهتمام بالغ مع الجهات المعنية مجريات القضية المنظورة في القضاء، وأنها على ثقة تامة بعدالة القضاء التونسي.

كما تود السفارة التوضيح بأنها استكملت كافة الإجراءات اللازمة مع السلطات التونسية، وتم نقل جثمان الفقيد رحمه الله إلى المملكة، كما تتقدم السفارة وكافة منسوبيها إلى أسرة الفقيد بخالص العزاء والمواساة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، «إنا لله وإنا إليه راجعون».