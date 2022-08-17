أعلنت شركة HONOR العالمية التجارية الرائدة في مجال التكنولوجيا اليوم عن نيتها إطلاق هاتف HONOR 70 المرتقب في المملكة العربية السعودية، وهو أحدث إضافة إلى مجموعة هواتفها الذكية المتطورة من السلسلة N. يتميز الهاتف الجديد بنظام كاميرا ثلاثي مدهش وتصميم منحنٍ أنيق وعصري، كما تقدم HONOR ابتكارات على مستوى الكاميرا والتصميم والأداء والوظائف، مما يوفر تجربة مستخدم قوية وممتازة. تقدم ميزة Solo Cut Vlog Mode الأولى من نوعها في المجال إمكانية إنشاء مدونات فيديو تتبع شخصاً معيناً في فيديو جماعي وتنتج مقطعي فيديو بدقة عالية في آن واحد، ما يجعله الجهاز المثالي لصانعي المحتوى الذين يرغبون في اختيار بطل لقصتهم.

مستشعر كاميرا SONY IMX800 ووضع Solo Cut Vlog Mode الأول في المجال

يتميز هاتف HONOR 70 بكاميرا فيديو رئيسية بدقة 54 ميجابكسل SONY IMX800، حيث يظهر لأول مرة مستشعر الكاميرا SONY IMX800 الرائد مقاس 1 / 1.49 بوصة، الذي يلتقط المزيد من الضوء للحصول على صور أكثر إشراقاً وبتفاصيل أكثر، خاصة في السيناريوهات ذات الإضاءة الخافتة وفي المساء. تم تجهيز HONOR 70 أيضاً بكاميرا بدقة 50 ميجابكسل ذات زاوية فائقة الاتساع تبلغ 122 درجة تعمل ككاميرا ماكرو أيضاً.

يقدم الهاتف ابتكارات رائعة في مجال التصوير بالفيديو لتمكين جيل الشباب من تحقيق تطلعاتهم في إنشاء مدونات فيديو بمنتهى الروعة، ويتيح HONOR 70 تسجيل مقاطع فيديو بدقة 4K ومعدل 30 إطار في الثانية عند تسجيل فيديو قياسي، كما كشف عن وضع Solo Cut Vlog Mode الأول على الإطلاق، الذي يتيح للمستخدمين إنشاء مدونات فيديو بورتريه باستخدام تقنية التتبع التلقائي للتركيز على شخص محدد Person Autofocus Tracking Technology. من خلال التبديل بين نقطة التركيز بسلاسة، يمكن للمستخدمين تغيير تركيز الفيديو لتسليط الضوء على موضوع مختلف بلمسة واحدة.

مدعوماً بالتقنية الذكية لإعادة تحديد هوية الشخص والتتبع الزمني، تتيح هذه الميزة الرائدة للمستخدمين تسليط الضوء على شخص معين في مقطع فيديو جماعي. حتى عندما يكون الشخص خارج الإطار، تعود هذه الميزة للعمل عند عودته مجدداً داخل الإطار، ما يؤدي إلى الارتقاء بمدونات الفيديو الإبداعية إلى مستويات جديدة تماماً.

أداء فائق وشحن سريع بقوة 66 واط

تم تجهيز الهاتف ببطارية بتصميم أحادي الخلية ثنائي الحلقات مطورة ذاتياً، يقدم HONOR 70 للمستخدمين هيكلا نحيفا وفقدا أقل في الطاقة. يوفر HONOR 70 تجربة شحن فائقة السرعة مع تقنية HONOR SuperCharge بقدرة 66 واط، ما يتيح للمستخدمين شحن هواتفهم من 3% وحتى 60% خلال 20 دقيقة فقط باستخدام الشاحن المرفق في العلبة، ما يضمن شحن الهاتف في وقت قياسي.

تصميم استثنائي مستوحى من الهندسة المتناسقة والحرفية والاتقان عند صنع المجوهرات

استمراراً لروعة التصميم المنحني ذات الحلقة الثنائية والشهير لسلسلةN ، يتميز HONOR 70 بكاميرا ذات تصميم متناظر المحور، مستوحى من براعة تصميم المجوهرات. يأتي هاتف HONOR 70 بتصميم نحيف وأنيق بشكل استثنائي مع سُمك 7.91 ملم فقط ووزن 178 غراما فقط، لذا يمكن بكل سهولة وضعه في حقائب اليد الصغيرة والجيوب.

تم تصميم HONOR 70 لتلبية الأذواق المختلف لعشاق الموضة، وهو متوفر بألوان رائعة بما في ذلك أسود منتصف الليل، والفضي الكريستالي، والأخضر الزمردي، والأبيض الثلجي.