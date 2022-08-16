شارك وفد من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بالسعودية في مراسم غسل الكعبة المشرفة يوم الإثنين، الذي ضم ٣٠ شخصية، بحضور مدير عام فرع وزارة الخارجية مازن بن حمد الحملي وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي السفير حسين إبراهيم طه، والقناصل العامين ورؤساء المنظمات الدولية المعتمدة ومسؤولين من فرع الوزارة، وتشرفوا خلال الزيارة بالصلاة داخل الكعبة المشرفة، وقد عبر جميع الضيوف عن جزيل تقديرهم للمشاركة في هذه المناسبة الجليلة، مثمنين جهود المملكة وقيادتها وما توليه لخدمة ورعاية الحرمين الشريفين وقاصديهما من العالم أجمع.