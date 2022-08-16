تفقد المدير العام للتعليم بجدة الدكتور نايف الزارع اليوم (الثلاثاء) أعمال الصيانة والنظافة وصيانة المكيفات في عدد من مدارس جدة، بحضور مساعد المدير العام للخدمات المساندة المهندس وسام آل حابس.

واطلع الزارع خلال جولته على أعمال صيانة المكيفات وتركيب الجديدة منها والإضاءة وأعمال النظافة في القاعات الدراسية، وكذلك صيانة المختبرات ومرافق المدارس مثل الساحات الخارجية والصالات الرياضية ودورات المياه والمقاصف.

وفي ختام الجولة، ثمن مدير عام تعليم جدة جهود الخدمات المساندة بالإدارة وإدارة المباني بتعليم جدة على الجهود المبذولة في متابعة وتنفيذ أعمال الصيانة والترميم، مؤكداً أهمية مراعاة الدقة والإنجاز قبل بداية الدراسة بوقت كافٍ من أجل توفير بيئة جيدة وجاذبة وآمنة لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس، وضمان انطلاقة مميزة للعام الدراسي منذ اليوم الأول.

من جهته أوضح مساعد مدير عام تعليم جدة للخدمات المساندة المهندس وسام آل حابس أنه تم تخصيص ٢١ فريق عمل للصيانة العامة، و٣٠ فرقة لصيانة المكيفات، بالإضافة لتخصيص ١١ فرقة لتركيب مكيفات جديدة في ٩٠ مدرسة، وكذلك صيانة المختبرات المدرسية والفصول الدراسية وأعمال النظافة استعداداً للعام الدراسي الجديد.