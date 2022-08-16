استكملت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، كافة استعداداتها لانطلاق العام الدراسي الجديد عبر حزمة من البرامج لاستقبال نحو 280 ألف طالب وطالبة، والهيئتين التعليمية والإدارية.

وأشار مدير عام التعليم في المنطقة الدكتور أحمد العُمري، خلال تفقده عدداً من المدارس، أن الدور المناط بمسؤولي ومسؤولات التعليم وطني قبل أن يكون وظيفياً، متطلعاً إلى تكامل الأدوار ومضاعفة الجهود لانطلاقة جادة للعام الدراسي القادم، من خلال إتمام جاهزية نحو 1250 مدرسة للبنين والبنات لاستقبال طلابها وطالباتها ومنسوبيها ومنسوباتها، وتوفير جميع المتطلبات، وتفعيل وسائل السلامة، وتسليم المقررات الدراسية وفق الآليات المتبعة.

وتواصل فرق العمل في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير ومكاتبها أعمال ترحيل المقررات وتوزيعها، واستكمال أعمال الصيانة والنظافة، وتوفير التجهيزات التعليمية، وجميع المتطلبات من الكوادر التعليمية والإدارية، والمادية والفنية والتقنية، ومتطلبات الأمن والسلامة المدرسية، إضافة إلى إعداد خطة إعلامية للمشاركة في الحملة الإعلامية الوزارية تحت شعار «العالم ينتظرك»؛ للترحيب والاحتفاء بعودة الطلاب والطالبات.