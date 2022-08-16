أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمراً ملكياً بترقية 624 عضواً على مختلف مراتب سلك أعضاء النيابة العامة.

وبهذه المناسبة، رفع النائب العام الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، على ما تلقاه النيابة العامة من دعم مستمر، ومتابعة وإشراف مباشر من مقامهما الكريم، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظهما، وأن يديم عزهما وتوفيقهما، وأن يوفق الأعضاء المترقين لخدمة وطنهم، مهنئاً إياهم على هذه الثقة الملكية الكريمة والغالية.

وحث النائب العام، منسوبي النيابة العامة على مضاعفة الجهد والعمل وفق خطط وإستراتيجيات النيابة العامة، بما يضمن جودة العمل وفق تطلعات القيادة الرشيدة ومواكبة لرؤية السعودية 2030.