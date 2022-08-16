أزالت أمانة عسير تعدياً غير نظامي طال مرافق عامة في أحد أحياء أبها، وتمت إزالته واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالف.

وأوضح مدير عام الرخص و الرقابة الشاملة بالأمانة الدكتور محمد العاوي، أن الموقع عبارة عن مرافق عامة مخصصة لحديقة وساحة مسجد، حاول أحد المواطنين تحويلها إلى ملكية خاصة، وسبق إشعار المتعدي بضرورة الإزالة لتمكين المواطنين والمقيمين من الاستخدام الأمثل، فيما أزالت الأمانة المخالفة وعملت على تسوية الوضع حفاظاً على المرافق العامة.

وأهاب بالجميع في المحافظة على المرافق العام حيث إنها ملك للجميع، واتباع الأنظمة والتعليمات بعدم البناء إلا وفق الإجراءات النظامية، مؤكداً سعي الأمانة لرصد جميع المخالفات واستكمال الإجراءات النظامية اللازمة حيال مثل تلك التجاوزات.