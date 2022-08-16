​أصدر أمير منطقة الرياض بالنيابة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، أمره للجهات المختصة باعتماد إنفاذ الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض المكتسب للصفة النهائية بحق مدان بقضية غسل أموال.

ووفقا للموقع الإلكتروني لإمارة الرياض، فإن حكم المحكمة الجزائية في الرياض المكتسب للصفة النهائية، قد قضى بثبوت إدانة السيد عماد الدين سليمان (مصري الجنسية) بقضية غسل أموال، والحكم عليه بالسجن لمدة سنتين مع إيقاف سنة.

كما تضمن الحكم مصادرة مبلغ مالي قدره 837,751 ريالاً، ونشر الحكم على نفقته وإبعاد المدان عن البلاد.