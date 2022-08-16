أعلنت وزارة العدل، أنه لا يلزم التعديل على صك حصر الورثة السابق في حال وفاة أحد الورثة، مشيرة إلى إمكانية التقدم بطلب توثيق ورثة (الوارث المتوفى) عبر الرابط التالي: inhaatportal.moj.gov.sa/tabsnew.aspx.

وكشفت «العدل» أن «خدمة توثيق ورثة متوفى» هي خدمة إلكترونية تتيح توثيق ورثة المتوفى أو إضافة مولود إلى وثيقة ورثة سارية، من خلال تعبئة النموذج المخصص، وإكمال باقي الإجراءات والمصادقة على الطلب، وبعد اعتماده تصدر وثيقة ورثة رسمية.

وأوضحت أنه يمكن الاستفادة من الخدمة من خلال 6 خطوات، هي: الدخول على بوابة ناجز Najiz.sa، اختيار «الخدمات الإلكترونية» ثم «الحالات الاجتماعية»، اختيار «طلبات الحالات الاجتماعية» ثم «طلب جديد»، اختيار الخدمة المطلوبة، تعبئة النموذج التوثيقي وإرساله، استلام إشعار بصدور الوثيقة.

ويمكن متابعة حالة الطلب من خلال الرابط التالي: ‌ https://inhaatportal.moj.gov.sa/ReviewRequest.aspx، وستصل وثيقة «توثيق ورثة متوفى» على شكل رابط برسالة على جوال المستفيد الموثق في نظام «أبشر».